Главе "Княгинской швейной фабрики" вменили взяточничество по госконтракту с Минобороны

Попал под "уголовку" гендиректор АО "Княгинская швейная фабрика" Александр Свистунов. Ему вменили дачу взятки в особо крупном размере во время исполнения госконтракта с Минобороны России.

В 2017 г. Свистунов дал бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России Владимиру Демчику взятку в 4 млн руб. Деньги предназначались за привлечение предприятия Свистунова в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку вещей ценой в 574 млн руб. в армию России.

Свистунов арестован. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее Демчик привлечен к уголовной ответственности, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает СКР.