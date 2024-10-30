Суд арестовал имущество гендиректора Княгинской швейной фабрики

Суд наложил арест на имущество гендиректора Княгинской швейной фабрики Александра Свистунова, обвиняемого в даче взятки бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России Владимиру Демчику. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Военными следователями в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий заявлено перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество Свистунова на сумму более 35 миллионов рублей", - заявили в ведомстве.

Ранее Свистунова арестовали. Ему вменили дачу взятки в особо крупном размере во время исполнения госконтракта с Минобороны России. По данным следствия, в 2017 году Свистунов дал Демчику взятку в 4 млн рублей. Деньги предназначались за привлечение предприятия Свистунова в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку вещей ценой в 574 млн рублей. в армию России. Демчику предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.