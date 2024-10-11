Mash: Около 1,5 тысяч солдат ВСУ попали в окружение в Курской области

Около 1,5 тысячи бойцов ВСУ попали в окружение российских военных в районе села Ольговка Кореневского района Курской области, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, это произошло в результате второго этапа российского контрнаступления.

Также, как пишет Mash, за сутки ВС РФ выбили украинских военных из четырех населенных пунктов — Любимовка, Шептуховка, Леонидово и Михайловка. Сейчас там идет зачистка.

Ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что большая группа солдат Вооруженных сил Украины на технике сбежала из Курской области. По его словам, он наблюдал за этим "с высоты полета БПЛА".

9 октября Минобороны заявило, что российские войска вернули под свой контроль населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. В конце сентября Алаудинов сообщил, что противник выбит из 12 ранее захваченных населенных пунктов в Курской области.