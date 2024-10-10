В Самарской области нашли пропавшего школьника, которого искали 5 суток

В Самарской области нашли пропавшего школьника, которого искали 5 дней. Он не вернулся домой 2 октября, пишет "Московский комсомолец".

12-летнего парня заметил машинист поезда на железнодорожной станции. Мальчик лежал под деревом, укутавшись в одеяло.

Ребенок 2 октября ушел в школу, но после этого домой не вернулся. Всё произошло в селе Богатовского района. Родители написали заявление в полицию, также к поискам подключился поисковый отряд "Лиза Алерт". Через сутки нашли его школьные принадлежности в заброшенной машине.

Подростка искали более 70 человек, включая сотрудников МВД, 15 подготовленных поисковиков и местных жителей.

Сейчас подросток вернулся домой, его здоровью ничего не угрожает. Причины его ухода из дома пока неизвестны.