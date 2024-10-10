10 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

В подмосковной школе ребенка травят из-за "неправильных" родителей, недовольных поборами

В школе №3 Одинцово ученика Артема Короткова травят, причем это организует классный руководитель и поддерживают родители одноклассников. Об этом рассказала мама ученика Юлия Короткова "Родителям Москвы".
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Она сообщила, что все началось с того, что она начала задавать неудобные вопросы директору. Например, почему родителям запрещают заходить в школу, а посторонним людям, что-то рекламирующим, - можно. Также это регулярные поборы с родителей, которые собирает родительский комитет якобы по своей инициативе. Если не сдавать, то начинается давление со стороны других родителей, которые недовольны тем, что кто-то, в отличие от них, отстаивает свои права.

Недавно произошел такой скандал. Учительница Гульнара Мусалчиева не отпустила мальчика в туалет, и он обмочился. Мать обратилась в прокуратуру и министерство образования. Директор школы Дмитрий Никонов заявил, что это скандальная мама и на нее можно не обращать внимания, она "травит" учительницу.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила обращение в Генпрокуратуру по этому поводу. Учительнице был вынесен выговор.

Родители одноклассников в ответ объявили сбор денег на "сухие штанишки". Лидер "Родителей Москвы" Илона Менькова считает, что это унизительное и жестокое издевательство, которое учит детей кого-то травить.

Также родители в ответ записали видеообращение, в котором заявили, что они всем довольны, а мать ученика скандалистка, которая не идет на контакт. О поборах они не сообщили. Юлия Короткова же этим возмущена и принципиально не хочет сдавать деньги в школу, в том числе на уборку класса или на пособия.

"Почему школу не обеспечивают или деньги не доходят до школы?" - недоумевает мама.

Менькова говорит, что движение приложит все силы, чтобы решить проблему. Она считает, что нужно уволить не только учительницу, но и директора. Директор же подчеркнул, что он на стороне учительницы и не даст ее в обиду.

Теги: травля, школа


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