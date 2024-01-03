В Россию ввезена первая партия яиц из Турции

Россельхознадзор заявил о первой поставке турецких яиц в Россию.

Как сообщили Накануне.RU в федеральном надзорном ведомстве, сегодня, 3 января, через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 тысяч 800 штук). Яйца будут направлены для дальнейшей реализации на территории России.

Напомним, в середине декабря прошлого года глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что в течение недели в страну должны поставить яйца без импортной пошлины из Азербайджана, а еще через несколько недель – из Турции, что якобы приведет к падению цен после Нового года.

Ранее президенту Владимиру Путину во время "прямой линии" с россиянами пришлось оправдываться за рост стоимости яиц. Также сообщалось, что за три года в России закрылся каждый десятый производитель яиц и птицы.