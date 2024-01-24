24 Января 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Данные исследований Авито Работа: В 2023 году самый востребованный специалист на рынке труда - курьер, а больше всего вакансий на должность дворника

В январе 2024 года эксперты Авито Работы провели очередное исследование рынка труда.

Согласно полученным данным, за 2023 год спрос на курьеров на российском рынке увеличился почти вчетверо (3,7 раза), а число вакансий для дворников выросло на треть (33%).

По данным Авито Работы, в целом за весь год с учетом сезонных колебаний спроса работодателей количество вакансий для дворников выросло на 33% год к году, а их средние предлагаемые заработные платы — на 23% (41 000 рублей).

В свою очередь, за весь 2023 год число предложений о работе для курьеров выросло в 3,7 раза (+267%) в сравнении с 2022 годом, а размер зарплатных предложений изменился за год примерно на 30% и составил 95 000 рублей в месяц по стране. Стоит отметить, что для курьеров предлагают разные формы занятости: частичную, посменную или полную. Это также оказывает влияние на уровень зарплат.

Курьер из "Яндекс.Еда" на одной из улиц Екатеринбурга(2023)|Фото: Накануне.RU

Самый большой рост спроса на курьеров в 2023 году оказался в Перми (в 4,3 раза). В Туле выросло число курьерских вакансий в 4,3 раза, в Нижнем Новгороде в 3,4 раза, в Томске в 3,9 раза, в  Ростове-на-Дону и Тюмени в 3,1 раза.

(2004)|Фото: Накануне.ru

В 2023 году запрос на вакансию дворника вырос в Ульяновске на +59%, в Екатеринбурге - +57%, в Ростове-на-Дону +54%, в Челябинске +51%, в Москве +43%, в Новокузнецке +40%.

Теги: авито работа, курьеры, вакансии, дворник, курьер


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