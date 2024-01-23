В израильском МИДе прокомментировали идею создания искусственного острова для палестинцев

Министерство иностранных дел Израиля отрицает, что глава ведомства Эли Коэн предлагал создать в Средиземном море искусственный остров, чтобы переселить туда палестинцев. Ранее об этом сообщил телеканал Al-Arabiya. В МИД Израиля заявили, что дипломат такого никогда не говорил и что такого плана нет, передает РИА Новости.

Между тем, движение ХАМАС отвергло предложение Израиля о двухмесячном прекращении огня в обмен на освобождение всех заложников (более 130 человек).