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Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Шатов вернулся в "Урал" в качестве тренера

Экс-полузащитник ФК "Урал" Олег Шатов вернулся в команду. Теперь он будет набираться тренерского опыта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, Шатов прилетел в ОАЭ и присоединился к команде, которая готовится к возобновлению сезона. Сейчас Олег проходит стажировку в тренерском штабе Виктора Гончаренко.

Виктор Гончаренко и Олег Шатов(2024)|Фото: пресс-служба ФК "Урал"

"Привыкаем к новой роли Олега Александровича, который продолжает учиться на тренерскую лицензию", - отметили в клубе.

Ранее сообщалось, что Шатов приостановил контракт с "Уралом" и будет учиться на тренера. А недавно в екатеринбургскую команду вернулся еще один ее бывший игрок – Александр Данцев. Он будет тренировать "Урал-2".

Теги: Шатов, тренер, Урал, Гончаренко


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