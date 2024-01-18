Шатов вернулся в "Урал" в качестве тренера

Экс-полузащитник ФК "Урал" Олег Шатов вернулся в команду. Теперь он будет набираться тренерского опыта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, Шатов прилетел в ОАЭ и присоединился к команде, которая готовится к возобновлению сезона. Сейчас Олег проходит стажировку в тренерском штабе Виктора Гончаренко.

"Привыкаем к новой роли Олега Александровича, который продолжает учиться на тренерскую лицензию", - отметили в клубе.

Ранее сообщалось, что Шатов приостановил контракт с "Уралом" и будет учиться на тренера. А недавно в екатеринбургскую команду вернулся еще один ее бывший игрок – Александр Данцев. Он будет тренировать "Урал-2".