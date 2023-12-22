Данцев вернулся в ФК "Урал" в качестве тренера

В тренерском штабе екатеринбургского "Урала-2" произошли изменения. Команду принял известный в прошлом футболист.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", Ансар Аюпов, который возглавил вторую команду в сентябре этого года, покидает свой пост. Новым главным тренером "Урала-2" стал Александр Данцев, с 2011 года выступавший в "Урале" на позиции защитника и не раз выходивший на поле с капитанской повязкой.

После завершения карьеры игрока в 2019 году он работал сначала ассистентом, а потом и главным тренером в "молодежке" уральского клуба. Летом 2023 года Данцев перешел в "Зенит" из Пензы, с которым занял 9-е место из 18 команд в своей группе во Второй лиге.

В "Урале" отметили, что рады возвращению Александра Данцева в клуб и пожелали ему успехов в работе.