Жителей Сургута напугало, как двое мужчин протащили труп в мешке через весь двор

Похоронщики протащили труп по снегу через весь двор жилого комплекса в Сургуте, это происходило прямо на глазах жильцов, прогуливающихся субботним вечером около дома. Как передает "О, медиа Сургут", инцидент произошел вечером 12 января.

Происходящее можно было принять за попытку избавится от тела. На самом деле, работники "Северного похоронного дома" почему-то решили обойтись без носилок и потащили погибшего из ЖК "Возрождение" до машины по дороге в одном лишь черном пакете.

Пугающая картина шокировала очевидцев. По словам одного их них, только после нескольких замечаний сотрудники взяли тело на руки и перестали волочить по земле, пишет Baza.

"Абсолютная бесчеловечность. Если эти кадры увидят близкие этого умершего человека… страшно представить, если они в ЖК спускали труп по ступеням", – написала местная жительница Татьяна.