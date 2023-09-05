В Верхней Пышме будут судить водителя автобуса, обвиняемого в смерти ребенка

В Верхнепышминский городской суд рассмотрит дело о ДТП с маршрутным автобусов, в результате которого погибла младшеклассница.

Напомним, трагедия произошла 29 мая текущего года около 17.05 в Верхней Пышме. Водитель автобуса "Нефаз 5299-10-33", двигался по маршруту № 108 по ул. Огнеупорщиков, после чего выехал на перекресток пр.Успенского-ул. Огнеупорщиков-ул. Машиностроителей. Решив повернуть налево, водитель не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу маленькому пешеходу. В результате произошел наезд на девочку 2014 г.р.

Ребенок скончался на месте происшествия от сочетанной механической травмы головы, туловища и конечностей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Материалы дела уже направлены в суд.