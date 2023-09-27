27 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Власти РФ уточнят условия получения статуса безработного

Депутаты Госдумы совместно с Министерством труда, профсоюзами и работодателями подготовили финальную версию проекта закона о занятости населения ко второму чтению.

В документе появилась глава о противодействии нелегальной занятости, новые условия для получения статуса безработных. Кроме того, предложен обновленный механизм для прогнозирования ситуации на российском рынке труда.

25 сентября в Госдуме прошел заседание рабочей группы, на котором стороны пришли к консенсусу по новой редакции документа, "остались лишь технические правки". Как заявил один из его авторов, замруководителя думской фракции "Единой России" Андрей Исаев, второе чтение может состояться в октябре, сообщают "Ведомости".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда. На нем озвучены данные о безработице в регионах России. В центрах занятости безработных сейчас зарегистрированы 493 тыс. человек, что на 71 тыс. меньше, чем в начале года.

Теги: безработные, безработица


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Ранее 21.08.2023 13:20 Мск В 71 регионе России снизилась безработица

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