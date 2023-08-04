Чиновницу из Пыть-Яха отчитали за провокационное видео в кабинете

В Пыть-Яхе вспыхнул скандал из-за неоднозначного видеоролика с участием заместителя начальника отдела подготовки, сопровождения и контроля сметной документации Управления капитального строительства Екатерины Смирновой, передает корреспондент Накануне.RU.

Чиновница выложила в своем аккаунте в запрещенной в России социальной сети видео из рабочего кабинета. На записи девушка в длинной юбке с разрезом крутится на стуле и пьет кофе под музыку. Некоторые интернет-пользователи сочли это видео откровенным и провокационным.

"Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома", - гласит подпись к видео.

На ситуацию отреагировал глава города Александр Морозов. Он заявил, что держит ситуацию на личном контроле.

"Безусловно данный факт требует принятия соответствующих мер. В связи с чем 3 августа первый заместитель главы города Олег Иревлин провел встречу с исполняющим обязанности руководителя МКУ УКС Пыть-Яха Ровенной Киркиной и работником УКСа Екатериной Смирновой о недопустимости подобного поведения и высказываний. 4 августа на рабочем совещании Ровенне Киркиной обозначил необходимость рассмотреть данный факт на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников муниципальных учреждений. Заседание данной комиссии назначено на 8 августа. По результатам заседания комиссии будут определены меры ответственности, о которых сообщу дополнительно", - заявил Морозов.

Он также сообщил, что 7 августа проведет с руководителями всех муниципальных учреждений города рабочее совещание по вопросу соблюдения Кодекса этики, в том числе по ведению личных страниц в социальных сетях.