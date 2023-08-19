Глава Дагестана назвал причины взрыва на АЗС в Махачкале

Ростехнадзор проверит деятельность АЗС на территории Дагестана. Для расследования причин произошедшего создана специальная комиссия, которую возглавил руководитель кавказского управления службы Алан Цалиев.

"По поручению генпрокурора уже сегодня начнется проверка всех АЗС на территории республики, начиная с Махачкалы. Мы будем докладывать Вам о промежуточных итогах расследования. При необходимости будем привлекать работников центрального аппарата. Нужно найти грань между ослаблением административного давления и тем, как наши предприниматели осуществляют свою хозяйственную деятельность", - сказал руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий.

Глава Дагестана Сергей Меликов считает, что случившаяся трагедия – венец всего, что происходило в республике ранее. По его словам, одна из главных причин в том, что произошло, – безалаберность собственников объектов, где они ведут деятельность. Во-вторых, попустительство со стороны органов власти, которые, вероятнее всего, выдавали незаконные разрешения на строительство объектов повышенной опасности. Ну и третье – отсутствие полного контроля со стороны органов, которые обязаны его осуществлять, считает Меликов.

Напомним, ЧП произошло 14 августа. Пожар, который привел к взрыву и многочисленным жертвам начался в здании автосервиса, расположенном на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и Федерального шоссе Махачкалы. Пожару предшествовали работы по техническому обслуживанию автомобилей. Огонь перекинулся на соседнее помещение. Следователи подтвердили, что в нем хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Произошел взрыв. Предварительная мощность взрыва, по источникам канала, оценивается в 35 т в тротиловом эквиваленте.