Суд вынес приговор по делу о взрыве на АЗС в Махачкале в 2023 году

Суд приговорил к пяти годам колонии бизнесмена по делу о взрыве в Махачкале с 33 жертвами. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

Он также лишен права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере оптовой и розничной торговли химическими веществами, соединениями и удобрениями на срок 3 года.

Установлено, что Эльдар Насрулаев оказывал услуги по оптовой и розничной торговле химическими удобрениями и иной продукцией. При этом он не зарегистрировался в качестве самозанятого или предпринимателя.

Мужчина арендовал самовольно построенные здания, не оборудованные пожарной сигнализацией и вентиляцией. Эти здания использовались для хранения аммиачной селитры и перекиси водорода. При этом были нарушены правила по безопасности при хранении и реализации веществ.

14 августа 2023 года в складских помещениях произошло возгорание, которое привело к взрыву аммиачной селитры. Под действием ударной волны и обломков строений началось возгорание, а затем и взрыв АЗС, расположенной поблизости. В результате погибли 33 человека, еще 100 пострадали.