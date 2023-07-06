Глава Сургутского района Андрей Трубецкой вручил сиротам из Лянтора ключи от квартир

В Сургутском районе состоялось торжественное заселение лянторцев, относящихся к особой категории детей-сирот. В рамках рабочей поездки в Лянтор глава Сургутского района Андрей Трубецкой вручил ключи новоиспеченным собственникам и осмотрел жилье новоселов в жилом доме 16/1 в 1-ом микрорайоне.

"Последние шесть лет все обязательства исполняли. По прошлому году, если память мне не изменяет, 38 детей обеспечили квартирами. У нас были обязательства по приобретению и предоставлению квартир. Обязаны и обеспечиваем", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Однокомнатные апартаменты полностью готовы к заселению. Сделан социальный ремонт, оборудована сантехника.

"Очень волнительно и одновременно радостно, что получил квартиру. Пока учусь в Кургане, но как завершу учебу, вернусь сюда, планирую получить высшее образование в университете и буду жить в этой квартире", - поделился планами новосел Павел Родионов.

В 2023 г. в этом доме квартиры передали 9 совершеннолетним, относящимся к категории сирот. В том году в этом доме также выкупали 9 квартир для детей-сирот. В плане на этот год в администрации Сургутского района стоит обеспечение 20 сирот, у которых наступает совершеннолетие в 2023 г., 11 детей уже обеспечены.

"Установлены перед нами обязательства по приему в более сжатые сроки. В течение 3 дней с момента регистрации права, готовим документы, включаем квартиру в состав специализированного жилого фонда по предоставлению жилого помещения сироте, заключаем договор и отчитываемся в депсоцразвития об исполнении своих полномочий", - сказала директор департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района Юлия Янкова.

Все дети, которые должны были быть обеспечены квартирами, жилье получали своевременно, в сроки наступления совершеннолетия. С 2021 г. Сургутский район софинансировал данное мероприятие. Из бюджета района с 2021 по 2022 год на эти цели было выделено 37 млн руб.

Всего в данной новостройке в 2021-22 гг. администрация Сургутского района приобрела 105 квартир (для расселения аварийного жилищного фонда и обеспечения граждан согласно спискам очередности нуждающихся) за 359,1 млн руб., из которых 91 передана в собственность Лянтора, и девять квартир – для предоставления детям-сиротам в 2022 г. на общую сумму 21,4 млн руб.

По информации главы Сургутского района, в Лянторе – более 130 аварийных домов. Поэтому обеспечение жильем участников программы расселения является одной из самых приоритетных задач администрации Сургутского района. Трубецкой побывал и на площадке строительства многоквартирного жилого дома по ул. Парковой в микрорайоне № 3.

"130 квартир к октябрю месяцу обещают сдать в этом доме. Первая очередь – 60 квартир и вторая очередь – 60. Осталось найти деньги и выкупить. Потребность в жилье большая. На территории Лянтора – самое большое количество аварийного жилья. Жилья много надо", - прокомментировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В 2022 г. на улучшение жилищных условий жителей Сургутского района было направлено 1,9 млрд руб. Это почти вдвое больше показателя 2021 г. Куплено 564 квартиры. За последние пять лет траты на улучшение жилищных условий выросли в 2,3 раза по сравнению с предыдущей пятилеткой. В Сургутском районе приобретено 3,2 тыс. жилых помещений, что в 2,2 раза больше предыдущего аналогичного периода.

Напомним, Сургутский район стал первым муниципалитетом в РФ и Югре, который реализовал денежные средства в рамках федеральной программы по ликвидации "фенольного жилья".