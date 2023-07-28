Третий кандидат подал документы для участия в конкурсе по отбору главы Перми
Третий кандидат подал документы для участия в конкурсе по отбору главы Перми, передает корреспондент Накануне.RU.
В аппарате думы сообщают, что третьим кандидатом стала безработная Оксана Комягина.
По данным "Ъ", Оксана Комягина имеет медицинское (ПГМУ имени Е. А. Вагнера) и управленческое (пермский филиал "Высшей школы экономики") высшее образование. Работала врачом-терапевтом, руководителем отдела продаж частного медицинского центра "Философия красоты и здоровья".
Напомним, 27 июня депутаты думы Перми приняли отставку мэра города Алексея Демкина. И.о. главы города назначена вице-мэр Ольга Андрианова. Экс-глава города стал вице-премьером правительства Пермского края.
Ранее на конкурс заявились упаковщик третьего разряда ООО "Уралбумага" Андрей Золотарев и участник СВО, командир танкового взвода, экс-замглавы Добрянки Ильяс Гайнанов.