Ранее на конкурс заявились упаковщик третьего разряда ООО "Уралбумага" Андрей Золотарев и участник СВО, командир танкового взвода, экс-замглавы Добрянки Ильяс Гайнанов.

По данным " Ъ ", Оксана Комягина имеет медицинское (ПГМУ имени Е. А. Вагнера) и управленческое (пермский филиал "Высшей школы экономики") высшее образование. Работала врачом-терапевтом, руководителем отдела продаж частного медицинского центра "Философия красоты и здоровья".

В аппарате думы сообщают, что третьим кандидатом стала безработная Оксана Комягина.

Третий кандидат подал документы для участия в конкурсе по отбору главы Перми, передает корреспондент Накануне.RU .



