27 Июля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

Экс-главу ГИБДД Ивделя оставили под арестом до сентября

Суд оставил под стражей экс-главу ГИБДД уральского города Ивдель Максима Анисимкова.

Напомним, Анисимков был задержан 11 апреля этого года. Ему предъявили обвинение по статье УК РФ "Получение взятки с вымогательством в крупном размере". В дальнейшем силовика отправили под арест и отстранили от должности.

В июле суд продлил Максиму Анисимкову срок содержания под стражей до 11 сентября 2023 года. Однако адвокат обвиняемого подал апелляцию на это решение.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сегодня жалоба защиты была рассмотрена. Внимательно изучив материалы дела и заслушав мнения сторон, облсуд оставил постановление районного суда без изменений. Таким образом, Анисимков останется под арестом.

Ранее сообщалось, что речь идет о 120 тысячах рублей. По версии следствия, силовик лично получил эти деньги за непринятие мер по привлечению к ответственности нарушителей правил дорожного движения.

Теги: Ивдель, арест, апелляция, облсуд


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.04.2023 11:05 Мск Главу ГИБДД Ивделя арестовали до 11 июня
Ранее 13.04.2023 14:12 Мск Главу ГИБДД Ивделя обвинили в получении крупной взятки

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