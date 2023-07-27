Экс-главу ГИБДД Ивделя оставили под арестом до сентября

Суд оставил под стражей экс-главу ГИБДД уральского города Ивдель Максима Анисимкова.

Напомним, Анисимков был задержан 11 апреля этого года. Ему предъявили обвинение по статье УК РФ "Получение взятки с вымогательством в крупном размере". В дальнейшем силовика отправили под арест и отстранили от должности.

В июле суд продлил Максиму Анисимкову срок содержания под стражей до 11 сентября 2023 года. Однако адвокат обвиняемого подал апелляцию на это решение.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сегодня жалоба защиты была рассмотрена. Внимательно изучив материалы дела и заслушав мнения сторон, облсуд оставил постановление районного суда без изменений. Таким образом, Анисимков останется под арестом.

Ранее сообщалось, что речь идет о 120 тысячах рублей. По версии следствия, силовик лично получил эти деньги за непринятие мер по привлечению к ответственности нарушителей правил дорожного движения.