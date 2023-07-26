26 Июля 2023
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловские депутаты поддержали продажу акций "Ирбитского молочного завода"

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали продажу почти половины акций "Ирбитского молочного завода". Решение было принято на заседании комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО, именные бездокументарные обыкновенные акции относятся к государственной казне региона. По словам и.о. областного министра по управлению государственным имуществом Елены Николаевой, программой управления госсобственностью и приватизации госимущества Свердловской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов запланирована продажа относящихся к государственной казне акций АО "Ирбитский молочный завод".

Ожидается, что будут проданы 136 тысяч 209 акций, составляющие 49% от уставного капитала предприятия. На конец прошлого года, согласно отчету об оценке, рыночная стоимость акций составляла 1 млрд 170 млн рублей.

По итогам рассмотрения данного вопроса комитет рекомендовал областному парламенту дать согласие на продажу акций.

Ранее сообщалось, что продукцию "Ирбитского молочного завода" будут поставлять в Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.

Теги: Ирбитский молочный завод, акции, продажа, комитет


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