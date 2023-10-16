Стал известен победитель аукциона по продаже 49% акций "Ирбитского молочного завода"

Напомним, в июле депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали продажу почти половины акций "Ирбитского молочного завода".

Победителем стало акционерное общество "СмартПроект". Его предложение о цене составило 1 млрд 175 млн 850 тысяч рублей.

Результаты опубликованы на сайте "ГИС Торги". Речь шла о продаже 136 тысяч 209 именных бездокументарных обыкновенных акций АО "Ирбитский молочный завод", составляющих 49% уставного капитала предприятия.

Определился победитель аукциона по продаже почти половины акций "Ирбитского молочного завода".



