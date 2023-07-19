Российские власти выгодно для себя упрощают понятие "бедность" - эксперт

Российские власти слишком упрощают понятие "бедность" – до такого уровня, при котором в разряд "бедных" попадают только люди с минимальным доходом. При этом протекающая крыша и туалет во дворе – тоже показатель бедности, но расширение понятия приведет к дополнительным нагрузкам на бюджет, полагают эксперты.

"У нас низкий критерий определения бедности. Бедность в первом квартале считали из расчёта 13 545 рублей — это 130 евро. Если разделить на 30 дней, получается 4 с небольшим евро в день. Это мало, если вы с этим уровнем бедности. Нужно поднимать и увеличивать критерий. Надо бедность считать, как многофакторную. Можно получать 15-20 тысяч рублей, но у вас крыша худая, туалет на улице, нет доступа к образованию, к медицинским услугам — это же тоже элемент бедности. Поднять критерий надо, но позволит ли это бюджет? При нашем дефиците бюджета эта задача мало реализуема", - цитирует радио "Говорит Москва" директора Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

В конце марта 2023 года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что порядка 3,6 млн человек в России "вышли из категории бедности" в 2017-22 гг.