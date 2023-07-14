Игорь Бабушкин: Все ремонтные работы в сетях ЖКХ необходимо завершить до старта отопительного сезона

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин держит на личном контроле подготовку к отопительному сезону и модернизацию теплового хозяйства региона.

"Сейчас строим новую котельную мощностью 15 Мвт в микрорайоне 3-й Интернационал Трусовского района. В горячей воде и отоплении здесь нуждаются около 4 тысяч человек", - сообщил в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

Завершение строительных работ запланировано на ноябрь. Администрация города Астрахани совместно с МУП «Коммунэнерго» переподключат к новой котельной многоквартирные дома, школу и поликлинику.

"Также поручил уделить особое внимание проверке внутридомового газового оборудования, вентканалов и дымоходов в многоквартирных домах. Управляющие компании промоют и опрессуют внутридомовые инженерные сети. Все ремонтные работы необходимо завершить до старта отопительного сезона", - подчеркнул губернатор Астраханской области.