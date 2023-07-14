14 Июля 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин: Все ремонтные работы в сетях ЖКХ необходимо завершить до старта отопительного сезона

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин держит на личном контроле подготовку к отопительному сезону и модернизацию теплового хозяйства региона.

"Сейчас строим новую котельную мощностью 15 Мвт в микрорайоне 3-й Интернационал Трусовского района. В горячей воде и отоплении здесь нуждаются около 4 тысяч человек", - сообщил в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин. 

Завершение строительных работ запланировано на ноябрь. Администрация города Астрахани совместно с МУП «Коммунэнерго» переподключат к новой котельной многоквартирные дома, школу и поликлинику. 

котельная, жкх, теплоснабжение(2023)|Фото: astrobl.ru

"Также поручил уделить особое внимание проверке внутридомового газового оборудования, вентканалов и дымоходов в многоквартирных домах. Управляющие компании промоют и опрессуют внутридомовые инженерные сети. Все ремонтные работы необходимо завершить до старта отопительного сезона", - подчеркнул губернатор Астраханской области.

Теги: отопительный сезон, игорь бабушкин, модернизация жкх, котельная


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