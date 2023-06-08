К 300-летнему юбилею предприятия Екатеринбурга подарят городу новые трамваи

Крупные свердловские предприятия хотят обновить трамвайный парк Екатеринбурга. Такой подарок было решено сделать к 300-летнему юбилею уральской столицы, сообщил амглавы администрации города Екатеринбурга Андрей Корюков. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

На данный момент проект все еще находится на стадии проработки, однако новые вагоны обещают поставить уже в этом году. Более точные даты и детали проекта пока не раскрываются.

Напомним, что в мае уральская столица получила первую партию (10 шт.) обещанных белорусских троллейбусов. Оставшиеся 40 машин прибудут в город до конца ноября. Помимо этого Екатеринбург закупил около 120 газомоторных автобусов большой вместимости в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги".