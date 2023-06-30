Спикер думы Югры рассказали, каким был скончавшийся глава Мегиона

Председатель думы Югры Борис Хохряков в своем telegram-канале высказался о смерти главы Мегиона Олега Дейнеки. Для Хохрякова Дейнека был ответственным депутатом (до того, как возглавить Мегион, политик работал в окружном парламенте – прим.), думающим, радеющим за югорчан, а также мудрым, энергичным коллегой.

"У него всегда была своя четкая, обоснованная позиция, которую он умел правильно и выгодно подать. С ним даже спорить было интересно. Он умел убеждать. Его житейская мудрость придавала нашим дискуссиям особую атмосферу", - написал Хохряков.

Спикер думы поддержал своего коллегу, когда тот выдвигался на пост главы Мегиона.

"Потом я следил за его ежегодными отчетами, переживал. И каждый раз все больше и больше убеждался – Олег Александрович был на своем месте", - написал Хохряков.

Смерть Дейнеки Хохряков назвал "невосполнимой потерей для депутатов думы Югры, всех, кто знал и любил этого человека, трудился вместе с ним".

Напомним, 11 февраля 2023 г. Олег Дейнека в своем telegram-канале сообщил, что уходит в отпуск для лечения. Подробностей мэр не дал. Официально информацию о том, что лечится в Израиле, не комментировал. В конце марта стало известно, что Дейнеке сделали операцию, после которой он, предположительно, восстанавливался в одной из клиник Тель-Авива. 29 июня стало известно о смерти градоначальника.