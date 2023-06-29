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Фото: Накануне.RU

В мэрии Мегиона рассказали, каким запомнится умерший мэр города Дейнека

В администрации Мегиона высказались о смерти мэра города Олега Дейнеки.
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"Тяжелая продолжительная болезнь не позволила Олегу Александровичу воплотить в жизнь многие интересные и перспективные проекты. Его жизнь оборвалась незадолго до 70-летия. Добрый, отзывчивый человек, компетентный руководитель и грамотный организатор, который своим трудом внес существенный вклад в развитие нашего города – таким запомнит его Мегион", - говорится в сообщении мэрии.

Напомним, 11 февраля 2023 г. Олег Дейнека в своем telegram-канале сообщил, что уходит в отпуск для лечения. Подробностей мэр не дал. Официально информацию о том, что лечится в Израиле, не комментировал. В конце марта стало известно, что Дейнеке сделали операцию, после которой он, предположительно, восстанавливался в одной из клиник Тель-Авива. 29 июня стало известно о смерти градоначальника.

Глава Мегиона Олег Дейнека(2019)|Фото: Накануне.RU

Дейнека возглавил Мегион 23 октября 2015 г., до этого заседая в окружной думе. Переизбран в 2020 г.

Теги: Олег Дейнека, Мегион


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