В мэрии Мегиона рассказали, каким запомнится умерший мэр города Дейнека

В администрации Мегиона высказались о смерти мэра города Олега Дейнеки.

"Тяжелая продолжительная болезнь не позволила Олегу Александровичу воплотить в жизнь многие интересные и перспективные проекты. Его жизнь оборвалась незадолго до 70-летия. Добрый, отзывчивый человек, компетентный руководитель и грамотный организатор, который своим трудом внес существенный вклад в развитие нашего города – таким запомнит его Мегион", - говорится в сообщении мэрии.

Напомним, 11 февраля 2023 г. Олег Дейнека в своем telegram-канале сообщил, что уходит в отпуск для лечения. Подробностей мэр не дал. Официально информацию о том, что лечится в Израиле, не комментировал. В конце марта стало известно, что Дейнеке сделали операцию, после которой он, предположительно, восстанавливался в одной из клиник Тель-Авива. 29 июня стало известно о смерти градоначальника.

Дейнека возглавил Мегион 23 октября 2015 г., до этого заседая в окружной думе. Переизбран в 2020 г.