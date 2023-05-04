04 Мая 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: ТАСС, Дмитрий Серебряков

Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, посетил посол США в РФ

Сегодня Пола Уилана, осужденного в РФ в 2020 году за шпионаж, посетила посол Америки в России Линн Трейси. Об этом сообщает американская дипмиссия.

В сообщении также говорится, что американское правительство все еще решает вопрос в властями России по делу о возвращении заключенного.

Напомним, что гражданин США, Ирландии и Канады был приговорен к 16 годам, которые сейчас проводит в ИК-17 в Мордовии. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Америка сама не включила Пола Уилана в обмен заключенных, предпочтя ему баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков.

Уилана задержали в конце декабря 2018 года в Москве. Обвинения сообщило, что тот занимался шпионажем для спецслужб США. В доказательство была представлена флэшка со сведениями, содержащими гостайну. В свою очередь адвокат осужденного утверждал, что на носителе были личные данные владельца с прошлых посещений РФ и с которыми он даже не успел ознакомиться. В Россию же в тот год он приехал по приглашению на свадьбу.

Теги: Пол Уилан, шпионаж, посол, США


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