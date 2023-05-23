23 Мая 2023
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Новыми владельцами сети магазинов "Кировский" стали сыновья Игоря Ковпака

Бизнесмен Игорь Ковпак распорядился о передаче ООО "Торговое предприятие Кировский" своим сыновьям. Об этом свидетельствуют данные из ЕГРЮЛ.

Согласно выписке на сайте, с 18 мая Дмитрию Ковпаку переходит 83,6% бизнеса, Максиму Ковпаку - 1%. Оставшиеся 15,4% акций гипермаркета все еще являются собственностью торгового предприятия "Кировский". Аналогичная ситуация и с ООО "Лев", где бизнес в мае распределился на 98,5% - Дмитрию Ковпаку и 1% - Максиму Ковпаку.

Напомним, что сеть супермаркетов "Кировский" - одна из крупнейших в Екатеринбурге и Свердловской области. За 35 лет существования на территории Среднего Урала успело появиться 190 магазинов и торговых центров.

Теги: Ковпак, Кировский, бизнес, магазин


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