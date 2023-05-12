Бизнесмену Гайсину продлили домашний арест до конца мая

Бизнесмен Малик Гайсин пробудет под домашним арестом до 25 мая. Решение было вынесено 4 мая, сообщает пресс-служба Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

Напомним, прежним решением суда Гайсин должен был оставаться под арестом до 13 мая включительно. Решение было вынесено 16 марта по ч.1 ст.201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). Предположительно, его завод электрических соединителей "Исеть" в Каменске-Уральском сорвал гособоронзаказ.

Напомним, что наказаниями, предусмотренными по ч.1 ст.201 УК РФ, являются штраф в размере 200 тыс. рублей, 480 часов обязательных работ, два года исправительных работ, до четырех лет принудительных работ, арест до полугода или лишение свободы сроком до четырех лет.