24 Апреля 2023
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Экономика Пермский край
Фото: Накануне.RU

На "Пермском пороховом заводе" может смениться гендиректор

Генеральный директор ФКП "Пермский пороховой завод" Сергей Ляшенко планирует перейти на другую работу.

Ляшенко может получить работу в одну из структур ПАО "Мотовилихинские заводы", в которой займет должность заместителя директора, пишет "Ъ-Прикамье". Его преемником может стать Леонид Козлов, работающий сейчас первым заместителем гендиректора завода.

Напомним, Ляшенко получил пост директора завода в мае 2022 г. До этого прошлому главе предприятия Олегу Миргородскому (был переназначен осенью 2019-го) вменили коммерческий подкуп.

Теги: "Пермский пороховой завод", Сергей Ляшенко


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