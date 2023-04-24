На "Пермском пороховом заводе" может смениться гендиректор

Генеральный директор ФКП "Пермский пороховой завод" Сергей Ляшенко планирует перейти на другую работу.

Ляшенко может получить работу в одну из структур ПАО "Мотовилихинские заводы", в которой займет должность заместителя директора, пишет "Ъ-Прикамье". Его преемником может стать Леонид Козлов, работающий сейчас первым заместителем гендиректора завода.

Напомним, Ляшенко получил пост директора завода в мае 2022 г. До этого прошлому главе предприятия Олегу Миргородскому (был переназначен осенью 2019-го) вменили коммерческий подкуп.