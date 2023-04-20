Компания Симановского "Сима-Строй" вошла в "Гильдию строителей Урала"

Строительная компания Андрея Симановского, владеющего "Сима-лендом" зарегистрирована в АСРО "Гильдия строителей Урала". Информация об этом содержится в реестре СРО.

ООО "Сима-Строй" была зарегистрирована 9 января, а в СРО официально вступила в марте. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. Генеральным директором застройщика является Константин Обоскалов, который также занимает пост гендиректора "Сима-ленда".

Напомним, что в "Гильдию строителей Урала" входит 226 компаний. Вступление в ассоциацию гарантирует добросовестность и ответственность девелоперов перед заказчиками.