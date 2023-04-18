18 Апреля 2023
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Урае объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора в скандальном муниципальном учреждении

В Урае объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора в скандальном учреждении МАУ "Культура", передает корреспондент Накануне.RU.

В марте 2023 года прежнего руководителя учреждения Сергея Выродова уволили. Отметим, что увольнению предшествовали жалобы работников культуры на несоблюдение своих законных прав и интересов. Как сообщал председатель профсоюзной организации работников культуры города Урая Тарас Иваненко, одной из ключевых претензий сотрудников подведомственных Выродову учреждений были низкие заработные платы. Работники жаловались, на то, что зарплаты работников культуры находятся на уровне 2019 г., при том у самого директора зарплата, по словам работников, составляла 150 тыс. руб.

В декабре было подписано Положение об оплате труда, где, как сообщалось ранее, были соблюдены все требования коллектива МАУ "Культура" - рост гарантированной части оплаты труда, возможность стимулирования работников за добросовестный и инициативный труд, исключение субъективных подходов к премированию.

Наш источник, близкий к администрации предположил, что инициаторами сбора подписей за отставку Выродова стали заведующая культурно-историческим центром Ольга Бычкова и заместитель Выродова Дмитрий Зайцев. Источник также сообщает, что после этого жители Урая коллективно обратились к губернатору ХМАО Наталье Комаровой с просьбой защитить Сергея Выродова.

По его словам, в настоящий момент основными претендентами на должность являются заместитель директора МАУ "Культура", депутат Евгений Ребякин и директор ТРК "Спектр" Алексей Примак. По мнению собеседника агентства, Ребякин пользуется поддержкой работников и населения, но не совсем угоден администрации, ввиду своей "независимой точки зрения на городские вопросы и проблемы", а Примак, наоборот, пользуется поддержкой чиновников, но якобы не обладает авторитетом среди населения.

Теги: МАУ Культура, конкурс, директор



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