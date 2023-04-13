14 Апреля 2023
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Образование Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Уже в этом году в микрорайоне Западный-2 города Астрахани строители сдадут здание новой школы

Накануне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин побывал на строительной площадке будущей  школы, возводимой в областной столице в рамках нацпроекта «Образование» и проинспектировал ход работ.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, четырехэтажную школу на 1000 мест возводит по типовому проекту ООО «Элтонстрой» по заказу управления по капитальному строительству администрации Астрахани. До конца года её планируют ввести в эксплуатацию. Новая школа будет оснащена спецподъемниками, пандусами и двумя лифтами.

стройка, школа(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

По словам главы областного центра Олега Полумордвинова, значительная часть работ уже выполнена на 70-80 %. Коробка здания почти готова, рабочие начали делать кровлю, на 90 % завершили разводку электрики. Также идёт внутренняя отделка и обустройство коммуникаций. Проложены внутриплощадочные инженерные сети. Кроме того, скоро начнётся благоустройство прилегающей территории.

строители, прораб(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Микрорайон Западный- в Астрахани активно развивается: здесь строят новые дома, в том числе и социальное жильё. В прошлом году в рамках нацпроекта «Демография» тут открыли детский сад на 330 мест. И теперь здесь ждут новую школу: это позволит перевести школьников из микрорайонов Военный городок и Западный-2 на односменное обучение.

стройка, школа, башенный кран(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Теги: игорь бабушкин, нацпроект, школа, типовой проект



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