Услуги вывоза снега в Урае оказались "золотыми". В КСП заявили о потраченных впустую 12,5 миллионах

Вывоз снега в Урае оказался "золотым". К такому выводу пришла контрольно-счетная палата города, при анализе расходов из бюджета города на мероприятия по вывозу снега за период с 2020 по 2022 год.

Согласно документу (имеется в распоряжении Накануне.RU), стоимость расходов определялась на основе стоимости, установленной компанией "Нефтедорстрой". В 2020 году тариф составлял 120 рублей за кубометр снега, в 2021 - 173 рубля, с ноября 2021 по 2022 год - 200,09 рублей. То есть цена увеличилась на 67%.

КСП сравнила эту цену с ценами за аналогичную услугу в других муниципалитетах, и выяснила, что цена вывоза одного кубометра снега в Урае оказалась самой высокой - даже выше, чем в крупных городах автономного округа, таких как Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск.

Общий объем средств из бюджета города на размещение снега на полигоне составил 29,5 млн руб. или 18% от общего объема расходов на зимнее содержание города. При этом доходы от аренды земельного участка, на котором расположен снежный полигон, составляют всего 14 тыс. руб. в год.

Контрольно-счетная палата установила, что затраты на размещение снега по цене 99,87 руб. за кубометр, сложившийся из расчета затрат на содержание полигона меньше на 12,5 млн руб. или на 42%, чем фактические расходы, сложившиеся по стоимости, установленной компанией "Нефтедорстрой".

"Таким образом, установление цен заказчиком услуги (мэрией) способствовало бы экономии бюджетных средств в размере 12 545 900 рублей за исследуемый период", - говорится в сообщении.

Депутаты города намерены добиваться возбуждения уголовного дел в отношении чиновников за неэффективное расходование бюджетных средств, сообщил депутат Леонард Насибуллин.

"Полигон по приему снега в городе Урай стал "золотым дном" для подрядчиков по уборке улиц. Арендная плата за снежный полигон просто смехотворная, а расценки на размещение снега растут как на дрожжах и подскочили за последнее время почти в два раза. Я буду требовать возбуждения уголовного дела в отношении чиновников администрации за не эффективное расходование бюджетных средств и халатность. За явные провалы в работе заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Андрей Ашихмин должен немедленно уйти в отставку", - прокомментировал парламентарий.

Добавим, что городу есть на что потратить эти средства. Ранее в Урае горожане были возмущены стоимостью "ямочного ремонта". Сообщалось, что в этом году планируется отремонтировать всего на 300 кв. м. дорог, и 200 км - в промзоне. Сумма ремонта составит всего 590 тыс. руб. При этом, по словам местных жителей, ям в городе очень много, и столь маленький бюджет не решит проблему.