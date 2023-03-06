06 Марта 2023
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Игорь Бабушкин: Помогать матерям, жёнам, детям мобилизованных и погибших – это наша миссия

В преддверии Международного женского дня губернатор губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с представительницами регионального комитета семей воинов Отечества. Он поздравил женщин с наступающим праздником. 

игорь бабушкин, женский комитет(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, региональное отделение открылось в Астраханской области в конце прошлого года. Напомним, инициатива о создании Комитета семей воинов Отечества (КСВО) прозвучала на встрече президента Владимира Путина с матерями российских военнослужащих 25 ноября 2022 года.

«Помогать матерям, жёнам, детям мобилизованных и погибших – это наша миссия. Несмотря на испытания, которые выпали на вашу долю, вы ведете активный образ жизни и делаете очень большое дело. Мы будем во всем вам помогать», – подчеркнул Игорь Бабушкин. 

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Всего за три месяца работы активом было рассмотрено порядка ста обращений. Чаще всего они касались выплат военнослужащим, прохождения медицинской врачебно-консультационной комиссии, а также психологической поддержки жён и матерей. Для оказания юридической помощи в Комитете есть отдельный специалист.  Кроме того, Астраханское отделение тесно сотрудничает с другими регионами и оказывает поддержку не только астраханским военнослужащим, но и мобилизованным из других областей.

игорь бабушкин, комитет женщин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Помощь бойцам и их близким губернатор считает одной из главных задач в работе исполнительных органов. Глава региона регулярно встречается с семьями, держит на контроле вопросы их обеспечения всем необходимым и выезжает в военные части, чтобы лично убедиться, что астраханцы на фронте ни в чем не нуждаются.

Теги: #ВамЛюбимые, #ЛюбимЗащитим, игорь бабушкин, комитет семей воинов отечества



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