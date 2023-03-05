05 Марта 2023
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

В Якутске в отдел полиции из ТЦ доставили 27 подростков, предположительно участников группировки "Рёдан"

В Якутске в отдел полиции из ТЦ доставили 27 подростков, сообщает ТАСС.

С несовершеннолетними провели профилактические беседы.

"В рамках профилактических мероприятий в отдел полиции доставлены 36 граждан, в том числе 27 несовершеннолетних. Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено. Полицейскими в присутствии родителей проведены с подростками профилактические беседы", - сообщили в МВД, комментируя публикации в социальных сетях, где говорилось о задержании подростков в торговом центре "Проспект".

Как сообщают в соцсетях, подростки могут быть участниками неформальной молодежной группировки "Рёдан".

Она получила известность после публикаций в Telegram-каналах и соцсетях видеороликов с драками участников этого объединения с другими молодежными формированиями. Сообщалось о стычках и попытках их организовать в том числе в общественных местах в различных городах России, Украины и Белоруссии. Нарушителей закона задерживали правоохранительные органы.

Теги: подростки, Рёдан, полиция, профилактическая беседа



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