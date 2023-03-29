Мэру Мегиона сделали операцию

Главе Мегиона Олегу Дейнеке сделали операцию. Предположительно, сейчас он восстанавливается в одной из клиник Тель-Авива (Израиль), сообщает telegram-канал "NEFT" со ссылкой на источник близкий к администрации города.

Сообщается, что вернуться к работе он может приблизительно через месяц.

11 февраля 2023 года Олег Дейнека в своем telegram-канале сообщил, что уходит в отпуск для лечения. Подробностей мэр не дал. Официально информацию о том, что лечится в Израиле - не комментировал. Добавим также, что судебное заседание по иску прокуратуры об отставке главы города Олега Дейнеки закончилось приостановкой производства.

Прокуратура подозревает Дейнеку в конфликте интересов. Проверка выявила, что он выделил субсидию компании "Руссервис" на возмещение затрат на аренду помещения и покупку оборудования в размере 255 тыс. руб. При этом компанией владеют родственники мэра.