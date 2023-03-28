28 Марта 2023
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Игорю Бабушкину представили концептуальный проект молодёжного центра в Астрахани

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с молодыми астраханцами, разработавшими концептуальный проект областного молодёжного центра.

Предполагается, что новая площадка будет действовать на базе Центра зимних видов спорта. Для реализации проекта планируют привлечь средства в рамках федерального проекта «Регион для молодёжи», сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Как отметил губернатор, реализация государственной политики в молодежной сфере - одно из ключевых приоритетных направлений работы исполнительной власти области. 

«Мы должны сделать всё, чтобы астраханская молодёжь имела свой дом. Он должен быть наполнен теми смыслами, которые интересны в первую очередь вам самим. А мы будем вам помощниками», - обратился к молодым людям Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Проект молодёжного центра состоит из четырёх взаимосвязанных частей. Первая - внутреннее пространство в ледовом дворце. Здесь предполагается сделать площадки, где можно проводить мозговые штурмы, мастер-классы, спокойно поработать на компьютере или посидеть с друзьями в уютном кафе. Одна из главных особенностей молодежного центра – профориентационные мероприятия, рассчитанные на разные интересы.  

проект, проектирование(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Вторая часть проекта – мобильное приложение или сайт, где будет аккумулирована информация, связанная с жизнью молодых астраханцев: афиши, объявления об учебных курсах, адреса интересных мест, кафе и прочее. 

молодежь, проектирование, кейс(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области


 
Третья часть – мобильная площадка. Она позволит проводить мероприятия не только в городе, но и в районах области. 

игорь бабушкин, презентация(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области


 
Четвертая часть – познавательно-развлекательная. Разработчики предлагают создать квест по историческому району города Коса.  

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области


 
Губернатор, также заметил, что сегодня федеральная программа «Регион для молодёжи» позволяет привлечь в Астраханскую область достаточно средств, чтобы проект Центра стал реальностью.

Теги: игорь бабушкин, молодежный центр, регион для молодежи, молодежь,



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