Игорю Бабушкину представили концептуальный проект молодёжного центра в Астрахани

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с молодыми астраханцами, разработавшими концептуальный проект областного молодёжного центра.

Предполагается, что новая площадка будет действовать на базе Центра зимних видов спорта. Для реализации проекта планируют привлечь средства в рамках федерального проекта «Регион для молодёжи», сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона.

Как отметил губернатор, реализация государственной политики в молодежной сфере - одно из ключевых приоритетных направлений работы исполнительной власти области.

«Мы должны сделать всё, чтобы астраханская молодёжь имела свой дом. Он должен быть наполнен теми смыслами, которые интересны в первую очередь вам самим. А мы будем вам помощниками», - обратился к молодым людям Игорь Бабушкин.

Проект молодёжного центра состоит из четырёх взаимосвязанных частей. Первая - внутреннее пространство в ледовом дворце. Здесь предполагается сделать площадки, где можно проводить мозговые штурмы, мастер-классы, спокойно поработать на компьютере или посидеть с друзьями в уютном кафе. Одна из главных особенностей молодежного центра – профориентационные мероприятия, рассчитанные на разные интересы.

Вторая часть проекта – мобильное приложение или сайт, где будет аккумулирована информация, связанная с жизнью молодых астраханцев: афиши, объявления об учебных курсах, адреса интересных мест, кафе и прочее.





Третья часть – мобильная площадка. Она позволит проводить мероприятия не только в городе, но и в районах области.





Четвертая часть – познавательно-развлекательная. Разработчики предлагают создать квест по историческому району города Коса.





Губернатор, также заметил, что сегодня федеральная программа «Регион для молодёжи» позволяет привлечь в Астраханскую область достаточно средств, чтобы проект Центра стал реальностью.