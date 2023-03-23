В ХМАО Ростехнадзор нашел нарушения в работе учреждения культуры, где произошел потоп

Северо-Уральское управление Ростехнадзора нашло признаки нарушения требований нормативно-технических документов в МАУ "Культура" и МАУ СШ "Старт" города Урай (ХМАО). При этом оснований для внеплановой проверки нет. Таковы данные ответа управления на обращение депутата думы Урая Леонарда Насибуллина.

"Управление готовит материалы для вынесения МАУ "Культура" и МАУ СШ "Старт" предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований", - говорится в ответе управления (есть в распоряжении редакции).

Насибуллин сообщил Накануне.RU, что у главного энергетика МАУ "Культура" Александра Плотникова не было действующей группы допуска для ремонта оборудования. Кроме того, в комиссии предприятия, которая должна была проверять знания для подтверждения группы допуска, не было компетентных сотрудников, которые могли бы оценить знания специалиста. В "Старте" ответственный за электрохозяйство Владимир Иноземцев имеет III группу допуска, а следует иметь IV или V группу.

Напомним, ранее Насибуллин заявил о том, что в здании культурно-исторического центра Урая сломался циркулярный насос, в результате чего горячая вода затопила помещение, а человек, занимающийся обслуживанием этого оборудования – главный энергетик Александр Плотников в настоящий момент якобы находится в СИЗО после лишения водительских прав за "пьяную езду".

Депутат сообщил, что о неисправности насоса сотрудники здания культурно-исторического центра информировали как самого Плотникова, так и руководителя МАУ "Культура" Дмитрия Зайцева, но якобы безрезультатно. А спустя три дня после ЧП Плотникова отправили под арест за "пьяную езду". По словам Насибуллина, в День Защитника Отечества главный энергетик вел автомобиль в нетрезвом состоянии и попался полицейским, 13 марта состоялся суд, который арестовал мужчину на 10 суток.

По данным депутата, проблемы в учреждениях начались в марте после увольнения главного инженера Руслана Уманца и директора МАУ "Культура" Сергея Выродова. Помимо ситуации с насосом, под угрозой запуск аттракционов, не создана система информации и навигации в учреждениях культуры для инвалидов. Эти факты депутат Насибуллин указал в своем заявлении в прокуратуру, которую парламентарий просит провести проверку и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования.