В Турции во время землетрясения погибла уроженка Нижневартовска

В турецком городе Адыяман погибла уроженка Нижневартовска Ирина. Об этом со ссылкой на подругу погибшей Людмилу сообщает "КП Югра".

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Женщина числилась пропавшей без вести с 6 февраля. Ее мужа и четырехлетнюю дочь нашли и госпитализировали. Тело женщины обнаружили на третьи сутки.

В Турцию вартовчанка переехала пять лет назад, после замужества. Город, в котором жила их семья, входит в число 10 провинций, наиболее сильно пострадавших от землетрясения. Через некоторое время после землетрясения Ирина перестала выходить на связь с родственниками. О том, что их дом тоже пострадал, родственники узнали из новостей в СМИ. Родные пытались дозвониться до Ирины, но сначала никто не брал трубку, а потом и вовсе связи не стало.

Сейчас добраться в Адыяман проблематично, поскольку дороги и мост разрушены.

Напомним, меньше чем за сутки число жертв землетрясения в Турции и Сирии удвоилось. В Турции число погибших к утру 9 февраля составило 12,4 тыс., в Сирии – 3,5 тыс.

Также растет и число пострадавших. В Турции их насчитывается уже почти 63 тыс., в Сирии – более 5 тыс. Спасательные операции продолжаются, но с каждым часом надежда найти под завалами живых людей уменьшается. Выживанию людей не способствует холодная погода, установившаяся сейчас в пострадавшем от стихии регионе.

Ликвидировать последствия землетрясений помогают спасатели из России.