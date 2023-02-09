В Турции во время землетрясения погибла уроженка Нижневартовска

09 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия За рубежом
Фото: Reuters / Khalil Ashawi

В Турции во время землетрясения погибла уроженка Нижневартовска

В турецком городе Адыяман погибла уроженка Нижневартовска Ирина. Об этом со ссылкой на подругу погибшей Людмилу сообщает "КП Югра".
Читайте также:

Женщина числилась пропавшей без вести с 6 февраля. Ее мужа и четырехлетнюю дочь нашли и госпитализировали. Тело женщины обнаружили на третьи сутки.

В Турцию вартовчанка переехала пять лет назад, после замужества. Город, в котором жила их семья, входит в число 10 провинций, наиболее сильно пострадавших от землетрясения. Через некоторое время после землетрясения Ирина перестала выходить на связь с родственниками. О том, что их дом тоже пострадал, родственники узнали из новостей в СМИ. Родные пытались дозвониться до Ирины, но сначала никто не брал трубку, а потом и вовсе связи не стало.

Сейчас добраться в Адыяман проблематично, поскольку дороги и мост разрушены.

Напомним, меньше чем за сутки число жертв землетрясения в Турции и Сирии удвоилось. В Турции число погибших к утру 9 февраля составило 12,4 тыс., в Сирии – 3,5 тыс.

Также растет и число пострадавших. В Турции их насчитывается уже почти 63 тыс., в Сирии – более 5 тыс. Спасательные операции продолжаются, но с каждым часом надежда найти под завалами живых людей уменьшается. Выживанию людей не способствует холодная погода, установившаяся сейчас в пострадавшем от стихии регионе.

Ликвидировать последствия землетрясений помогают спасатели из России.

Теги: Турция, землетрясение, уроженка Нижневартовска, завалы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети