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Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Дело о ранении капитана Мангушева находится на особом контроле в Москве

По факту ранения капитана четвертой бригады второго Армейского корпуса восьмой армии ВС РФ Игоря "Берега" Мангушева возбуждено уголовное дело. Оно находится на особом контроле в Москве, передает корреспондент Накануне.RU.

"По ранению Мангушева ("Берег", "Записки авантюриста") — публикуемая в интернете информация о том, что следственные действия не проводятся, не соответствует действительности. На место происшествия выехали представители военной контрразведки и следователи ГВСУ, дело на особом контроле в Москве", сообщает telegram-канал "МИГ России".

Также канал со ссылкой на правоохранителей сообщает, что в Мангушева стреляли на блок-посту в районе Стаханова.

Напомним, сегодня в СМИ появилось обращение его жены. Женщина обратилась к властям с просьбой спасти мужа, он был госпитализирован с ранением в голову в больнице Стаханова, где нет нужного оборудования.

"Он до сих пор не транспортирован в надлежащее лечебное учреждение. Хотя, по словам врачей, его состояние позволяет транспортировку. А в той больнице, где он находится, его отказываются оперировать, ссылаясь на отсутствие технической возможности и необходимой аппаратуры", - сообщает женщина.

Также супруга заявила, что якобы по факту ранения ее супруга не ведется никаких следственных действий.

Теги: Капитан Мангушев, ранение в голову, уголовное дело



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Ранее 05.02.2023 09:33 Мск Жена капитана Мангушева обратилась к Минобороны РФ из-за отказа оперировать ее мужа, получившего ранение в голову


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