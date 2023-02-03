03 Февраля 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Следственный комитет РФ

Глава СКР взял на контроль расследование дела о нападении бойцовской собаки на двухлетнего тюменца

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин дал ряд поручений по ситуации с нападением бойцовской собаки на ребенка в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В соцсетях появилась информация о нападении бойцовой собаки на двухлетнего ребенка. Мать с сыном зашли в лифт жилого дома, где находился их сосед с собакой без намордника, которая накинулась на мальчика. В результате животное причинило ему травму лица, и ребенку потребовалась медицинская помощь.

"В органах внутренних дел по данному факту расследуется уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). СУ СК России по Тюменской области перед прокурором инициирован вопрос о его передаче в свое производство.Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову принять все предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством меры к изъятию уголовного дела из производства органов внутренних дел, передаче его для дальнейшего расследования в региональные органы СК России и представить доклад", - говорится в сообщении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Теги: Александр Бастрыкин, собака, бойцовская порода



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