WSJ: Китай может поставить России беспилотники и боеприпасы

Китай рассматривает возможность поставки в Россию беспилотников и боеприпасов, а также стрелковое оружие, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Инсайдеры говорят, что ранее поставок летального оружия из КНР Москве не было, по Вашингтон обеспокоен такой возможностью и в последние месяцы собирает разведывательные данные на этот счет.

Издание отмечает, что отправка Китаем оружия в помощь Москве может изменить ход боевых действий в зоне украинского конфликта в пользу РФ.