Сысерть станет первым из 13 городов в составе "Екатеринбургской агломерации"

Екатеринбург и Сысерть станут первыми двумя городами в составе "Екатеринбургской городской агломерации". Решение было принято сегодня на заседании гордумы уральской столицы.

Как рассказал докладчик, начальник департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, всего в агломерации будет 14 муниципалитетов: Полевской, Арамильский, Белоярский, Березовский, Сысертский городские округа, а также городские округа Среднеуральск, Ревда, Верхнее Дуброво, Верхняя Пышма, Заречный, Дегтярск, Первоуральск, ЗАТО Уральский и сам Екатеринбург. Агломерация возьмет на себя вопросы по координации и организации работы по решению социальных, экономических и иных вопросов развития для удобства своих жителей.

"На первом этапе предполагается создание ассоциации совместно с Сысертским городским округом, и соответствующее решение представители округа уже приняли. И после регистрации некоммерческой организации (ассоциация муниципальных образований) в ее состав войдут и другие муниципальные образования - соответствующие договоренности уже есть. Екатеринбург и города спутники заинтересованы в сотрудничестве друг с другом. Совместная работа помогает формировать инфраструктуру, привлекать инвестпроекты, которые будут приносить налоговые отчисления, обеспечивать их кадровыми и территориальными ресурсами", - отметил Прядеин.

По его словам, наиболее перспективной организационно-правовой формой развития агломераций является именно ассоциация муниципальных образований. С учетом того, что основной ее задачей является инфраструктурное развитие территорий агломерации с целью повышения качества жизни, а не извлечение прибыли, целесообразной формой представляется вариант некоммерческой организации. Аналогичные схемы сейчас действуют в Барнаульской, Челябинской агломерации и агломерации Горный Урал.

Несмотря на то, что на повестке обсуждалось объединение в агломерацию пока только Екатеринбурга и Сысерти, в обсуждениях депутаты зашли далеко в будущее. Предполагается, что между городами будет налажена работа общественного транспорта, в частности - наземное метро. Однако, по словам докладчика, чтобы электричка стала популярна хотя бы внутри города, необходимо оборудовать удобные посадочные узлы и пешеходные связи, а где-то (как на Компрессорном) даже расширить дорогу для подъезда автобуса прямо к посадочному пункту.

По словам Прядеина, "Екатеринбургская городская агломерация" не только является предложением стратегического проекта "Большой Екатеринбург" - проект послужил основой для выстраивания сегодняшней ассоциации. Следующий на очереди к присоединению - Первоуральск.

"Все 14 муниципальных образований вступят в ассоциацию, просто было решено для упрощения юридической части сделать ассоциацию сначала с Сысертью и Екатеринбургом. У Первоуральска уже все готово - они ждут нашего решения, чтобы внести его свою думу. И соответственно, с другими городами точно также отработаем. А если появится исполнительный директор у ассоциации, он уже сам будет бегать и торопить, чтобы все 14 муниципалитетов были в одной кучке", - пояснил он.

Прядеин также добавил, что по уставу для обеспечения деятельности ассоциации, ее члены будут вносить вступительные ежегодные целевые членские взносы. Размер будет установлен на первом заседании агломерации.

Проект на заседании гордумы одобрили все 11 депутатов единогласно.

Напомним, на строительном форуме "100+" бывший глава уральской столицы Аркадий Чернецкий снова упомянул о необходимости создания единого муниципального образования "Большой Екатеринбург", который бы объединил столицу Урала, Березовский, Сысерть, Арамиль, Верхнюю Пышму и Среднеуральск. Это, по словам экс-градоначальника, позволило бы стать Екатеринбургу третьим по мощи городом в России.