В Тюмени девочка получит компенсацию за то, что ее во дворе сбила машина

Калининский районный суд Тюмени взыскал компенсацию вреда девочке-пешеходу, пострадавшей из-за того, что ее во воре сбила машина.

Июльским вечером 2022 г. во дворе одного из многоэтажных домов по ул. Белинского водитель автомобиля "Тойота" сбил восьмилетнюю девочку, катавшуюся на велосипеде. Пострадавшая получила перелом наружной лодыжки левой голени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Мать пострадавшей обратилась в суд с иском о взыскании с водителя компенсации морального вреда в связи с причинением травмы ее дочери. Суд удовлетворил требования истца частично и взыскал в пользу девочки 80 тыс. руб. Решение суда не вступило в законную силу.