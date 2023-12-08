Неизвестные похитили более 48 млн рублей из машины около банка в Химках

В Химках грабители похитили более 48 млн рублей из припаркованного автомобиля, сообщает прокуратура Московской области.

Ограбление произошло возле отделения банка, расположенного на Юбилейном проспекте. Неизвестные открыли дверь автомобиля потерпевшей и забрали бумажный пакет с заднего сиденья, в котором находилось более 48 млн рублей.

В ноябре сообщалось, что двух курьеров с 300 миллионами рублей ограбили у банка на Пресненском валу в Москве. Рядом остановился черный Mercedes с тремя пассажирами. Неизвестные выстрелили в парней из, предварительно, травматического пистолета, забрали деньги и скрылись. Один из курьеров получил ранение в ногу.