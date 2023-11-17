В Москве ограбили двух курьеров с 300 миллионами рублей

Двух курьеров с 300 миллионами рублей ограбили у банка на Пресненском валу в Москве, сообщает telegram-канал Mash.

По данным канала, на курьеров напали возле Российского финансового банка. Рядом остановился черный Mercedes с тремя пассажирами. Неизвестные выстрелили в парней из, предварительно, травматического пистолета, забрали деньги и скрылись.

У одного из курьеров ранена нога. Второй отделался лишь испугом. Похитителей разыскивает полиция. Объявлен план "Перехват". Территорию оцепили, правоохранители опрашивают очевидцев и пострадавших.