07 Декабря 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Александр Авдеев в ходе прямой линии ответил жителям Владимирской области на вопросы медицинской тематики

6 декабря Губернатор Александр Авдеев в студии телеканала «Губерния-33» в ходе прямой линии отвечал на вопросы жителей Владимирской области. Значительная их часть касалась сферы здравоохранения, сообщает пресс-служба Правительства региона.

В частности, жители Гусь-Хрустального района беспокоятся, что станцию скорой медицинской помощи в Курлово закроют, эту тему обсуждают в соцсетях. Александр Авдеев информацию опроверг: «Речь идёт о юридическом объединении со станцией в Гусь-Хрустальном. Наш областной Минздрав выполняет поручение федерального Минздрава о централизации службы скорой помощи. Жителям города по-прежнему будут помогать местные бригады медиков».

Житель Владимира спросил главу региона о работе травмпункта Больницы скорой медицинской помощи. Константин прочитал в СМИ, что там остался всего один врач накануне зимнего сезона – традиционно «горячей» поры для медиков этой специализации.

Машина скорой помощи в Челябинске(2023)|Фото: Накануне.RU

«Действительно, в ноябре заявление об увольнении написали заведующий травмпунктом и 2 врача. Главврачу БСМП удалось убедить травматологов остаться, уволился только заведующий. Кроме того, на работу в штат принят ещё один врач. Специалистов достаточно. Они друг другу помогают и поддерживают. В штате учреждения – 24 травматолога», – сообщил Александр Авдеев.

авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Губернатор пояснил, что ставит перед системой здравоохранения задачу и дальше пополнять и укреплять кадровый состав травмпункта и всей больницы скорой медпомощи во Владимире. Нехватка врачей узких специальностей есть в разных районах области. Для преодоления кадрового голода в текущем году во Владимире открыли филиал Приволжского исследовательского медицинского университета.

«К сожалению, кадровая проблема в здравоохранении существовала уже 5, 10 лет назад. Для её решения введены меры поддержки медиков, чтобы привлекать их на работу из других регионов. Действуют программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», льготная ипотека для медиков, всего 11 видов мер поддержки. Благодаря им удаётся хотя бы сдерживать отток кадров в столицу, частные клиники. Так, за 9 месяцев этого года уволилось по разным причинам, в том числе в связи с выходом на пенсию, около 350 врачей, трудоустроилось – около 330, ушло около 890 фельдшеров и медсестёр, пришло – 830. От работы филиала ПИМУ мы ждём улучшения ситуации с кадрами в областной медицине», – отметил глава региона.

Планомерно повысят и заработные платы, в частности водителям скорой помощи. Вопрос об задал водитель бригады СМП в Гусь-Хрустальном.

«Заработная плата водителей скорой помощи невелика. В 2024 году она будет увеличена на 8 процентов. Кроме того, для поддержки водителей с этого года мы ввели ежемесячные социальные выплаты в размере 3000 рублей. Будем думать, чем ещё помочь водителям», – поделился Александр Авдеев.

Теги: александр авдеев, вопросы здравоохранения, больницы


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