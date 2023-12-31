Развожаев призвал севастопольцев не праздновать Новый год в открытых местах

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал горожан в новогоднюю ночь без лишней необходимости не находиться на открытых пространствах.

"Запуская фейерверки и салюты, вы создаёте ложные цели, осложняете работу системе ПВО и Черноморскому флоту. Запускаешь фейерверки сейчас = помогаешь врагу", - написал Развожаев в своем telegram-канале.

Отметим, ранее схожие пожелания выразил глава Курской области Роман Старовойт – он порекомендовал жителям региона провести новогодние каникулы дома. Губернатор напомнил о сохранении в регионе "желтого" уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования.

"Действует запрет на использование пиротехники в период всех праздников. Учитывая неспокойную обстановку, призываю вас остаться дома и провести время с родными и близкими. Также призываю к умеренности и сдержанности в предстоящие праздники. У наших ближайших соседей – страшное горе, это и наше горе сейчас", - написал Старовойт в своем telegram-канале.