31 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Жителям Курской области рекомендовано провести праздники дома

Глава Курской области Роман Старовойт порекомендовал жителям региона провести новогодние каникулы дома. Губернатор напомнил о сохранении в регионе "желтого" уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования.

"Действует запрет на использование пиротехники в период всех праздников. Учитывая неспокойную обстановку, призываю вас остаться дома и провести время с родными и близкими. Также призываю к умеренности и сдержанности в предстоящие праздники. У наших ближайших соседей – страшное горе, это и наше горе сейчас", - написал Старовойт в своем telegram-канале.

Администрация и правительство Курской области в предстоящие дни работают в круглосуточном режиме. Коммунальные службы и органы здравоохранения переведены на усиленный режим работы. Увеличено количество дежурных бригад.

Теги: Курская область, праздники, Роман Старовойт


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